В Псковской области незрячий мастер изготавливает головоломки

13:13, 16 октября 2023, ПАИ

Незрячий мастер резьбы по дереву Валерий Сапега из Себежского района изготавливает головоломки. Об этом пишет районная газета «Призыв».

С его работами познакомились учащиеся 7-х классов Кузнецовской средней школы. На классный час к ним с целью знакомства с творчеством Валерия Сапеги пришла Ирина Алексиевец. Она привезла головоломки и рассказала об истории их создания.

«Ребята с восторгом старались справиться с разнообразными заданиями. Пришлось потрудиться! Классные руководители – Ольга Козлова и Павел Попов тоже подключились к сбору головоломок. Особенно потрясло детей, когда они узнали, что Валерий Сапега – незрячий мастер», – пишет районная газета.

Отметим, что в прошлом году Валерий Сапега был выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».