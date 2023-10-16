В Псковской области незрячий мастер изготавливает головоломки
Незрячий мастер резьбы по дереву Валерий Сапега из Себежского района изготавливает головоломки. Об этом пишет районная газета «Призыв».
С его работами познакомились учащиеся 7-х классов Кузнецовской средней школы. На классный час к ним с целью знакомства с творчеством Валерия Сапеги пришла Ирина Алексиевец. Она привезла головоломки и рассказала об истории их создания.
«Ребята с восторгом старались справиться с разнообразными заданиями. Пришлось потрудиться! Классные руководители – Ольга Козлова и Павел Попов тоже подключились к сбору головоломок. Особенно потрясло детей, когда они узнали, что Валерий Сапега – незрячий мастер», – пишет районная газета.
Отметим, что в прошлом году Валерий Сапега был выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».
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