Себежский мастер резьбы по дереву поборется за «Народное признание»

17:56, 07 декабря 2022, ПАИ

Мастер резьбы по дереву из Себежского района Валерий Сапега выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание- 2022». Он поборется за награду в номинации «Призвание».

Валерий Сапега - полностью слепой, но при этом занимается резьбой по дереву и делает уникальные вещи. Выставки его работ уже проходили в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Московской областях, в Москве и многих других города России.

В этом году Валерий Сапега стал лауреатом премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Высокую оценку получил передвижной выставочный проект мастера под названием «Тепло души и рук творение», который был представлен себежанам.

На выставках особенно деятельностью резчика интересуются дети. Они расспрашивают о том, как он пришел к своему увлечению, осматривают экспонаты, стараются собрать головоломки, которые делает Валерий Сапега.

Мастера приглашают в школы на классные часы для более тесного знакомства и общения. «Его тёплые шедевры из дерева так и притягивают людей, их хочется потрогать, подержать в руках, рассмотреть каждую деталь. В них мастер вкладывает всю душу и сердце. Валерий Сапега - удивительный человек, талантливый, сильный, показывающий, как можно жить востребованным, не сдаваться, гордость Себежского края», - уверен автор заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.