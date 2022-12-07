Себежский мастер резьбы по дереву поборется за «Народное признание»
Мастер резьбы по дереву из Себежского района Валерий Сапега выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание- 2022». Он поборется за награду в номинации «Призвание».
Валерий Сапега - полностью слепой, но при этом занимается резьбой по дереву и делает уникальные вещи. Выставки его работ уже проходили в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Московской областях, в Москве и многих других города России.
В этом году Валерий Сапега стал лауреатом премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Высокую оценку получил передвижной выставочный проект мастера под названием «Тепло души и рук творение», который был представлен себежанам.
На выставках особенно деятельностью резчика интересуются дети. Они расспрашивают о том, как он пришел к своему увлечению, осматривают экспонаты, стараются собрать головоломки, которые делает Валерий Сапега.
Мастера приглашают в школы на классные часы для более тесного знакомства и общения. «Его тёплые шедевры из дерева так и притягивают людей, их хочется потрогать, подержать в руках, рассмотреть каждую деталь. В них мастер вкладывает всю душу и сердце. Валерий Сапега - удивительный человек, талантливый, сильный, показывающий, как можно жить востребованным, не сдаваться, гордость Себежского края», - уверен автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.