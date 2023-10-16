Сотрудники администрации Пскова прошли диспансеризацию на рабочих местах

16:24, 16 октября 2023, ПАИ

Сотрудники администрации Пскова прошли диспансеризацию на рабочих местах, сообщает телеграм-канал администрации.

Комплексное обследование включило ЭКГ, флюорографию, забор анализов, осмотры офтальмолога, лора, хирурга, невролога, уролога, гинеколога, терапевта, эндокринолога.

Псковичи могут пройти диспансеризацию в Псковской городской поликлинике по адресам: улица Кузнецкая, д. 19, улица Коммунальная, д. 23, улица Кузбасской Дивизии, д. 22, корпус Б, улица Индустриальная, д. 8.

На диспансеризацию можно записаться через «Госуслуги» или по телефону контактного центра поликлиники 8 (8112) 299–028.