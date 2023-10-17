Псковские випы рассказали, как узнают о главных новостях в стране и мире

16:03, 17 октября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как обычно узнают о главных новостях, почему до сих пор любят читать газеты, не доверяют теленовостям и активно подписываются на телеграм-каналы.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов:

– Я большой любитель читать газеты. Когда жил в деревне, ездил в районный центр за десять километров за «Комсомолкой», «Литературной газетой», «Правдой». Мне нравится и анализировать, и слушать, и читать.

Сейчас в основном новости черпаю из телеграма – каналы ПАИ, «RT на русском», «Злой журналист». Телевизор очень редко смотрю, радио не слушаю. И газеты ушли в прошлое, давно уже их не читаю и не покупаю.

Если ты анализируешь всё, будешь читать и фейки, чтобы отсеять их.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Смотрю телевизор, новостные каналы аналитические. Я давно привык анализировать всю информацию, которая поступает. И меня моя аналитика никогда не подводила. Я никогда не вёлся на фейки. Если я узнаю какую-то информацию, стараюсь какие-то ещё источники смотреть, чтобы понимать, какая картина складывается.

Раньше мне нравилась газета «Континент», которая издавалась, по-моему, в Санкт-Петербурге. Там было очень хорошо написано, что это «газета для нормальных людей». А нормальный человек – это человек, который не позволит себе никаких глупостей, дикостей каких-то.

А то, что происходит в интернете, – это вообще страшно. Думаю, должна быть какая-то цензура.

Главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина:

– В интернете читаю дзен, телеграм, соцсети. В телеграме на некоторых интересных мне журналистов подписана.

Телевизор тоже обязательно смотрю. Это «Россия 1» с новостями и псковской врезкой. Смотрю то, что мне интересно: политические, экономические новости, потому что мы все от них зависим.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

– Новости узнаю на работе. Моя должность даёт мне достаточное количество актуальной информации. Телевизор я последний раз смотрела года полтора назад. У меня его нет, и интереса к его просмотру никакого.

Если честно, я достаточно прохладно отношусь и к телеграм-каналам, и к новостным каналам по нескольким причинам. Во-первых, там много фейковой информации, понятно, что интуитивно понимаешь, где фейк, а где достоверная информация. Но как минимум перед этим надо всё прочитать. Это время, а мне его жалко. Во-вторых, я на работе до такой степени объедаюсь новостями, что у меня просто не возникает потребности получать лишнюю информацию.

Я чиновник с таким стажем, что сразу вижу, где фейк. Это лежит на поверхности.

Врач-гематолог Псковской областной клинической больницы Снежана Петрова:

– С новостями у меня категорически плохо. Я не интересуюсь ими от слова совсем. За исключением того, что касается медицины и моей профессии. Я совершенно не смотрю телевизор и не читаю новости в интернете. Если о чём-то узнаю, то, как правило, от коллег на работе, которые приходят и рассказывают, что в мире что-то случилось.

На самом деле и времени мало, и желания нет загружать себя лишней информацией. Многое нужно отсеивать, понимать, где достоверная информация, где нет. Но нервничать по этому поводу не хочется.

Директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая:

– Обо всех новостях узнаю из соцсетей, телеграм-каналов, ленты новостей и газет. Я очень люблю читать, для меня пресса не ушла на задний план. В любую свободную минуту я читаю, так как я каждую пятницу уезжаю в Санкт-Петербург, в «Ласточке» у меня есть время почитать. Поэтому я черпаю информацию и из периодических изданий. Например, из «Российской газеты».

Фейки, конечно, есть и будут, но я такой человек, который доверяет правительству своей страны. Поэтому я склонна верить информации из официальных источников. Для меня это приоритет. Своё мнение формирую на основе официальных источников. Про остальное можно сказать, что «на каждую историю есть три мнения».

Старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Федор Шумейко:

– Что касается меня, восприятие информации полностью поменялось. Телевизор почти не включаю. Что касается новостей крупных, масштабных для страны, читаю их в источниках под грифом государственного качества: телеграм или наши основные ресурсы, в том числе Псковское агентство информации, сайт которого я часто просматриваю.

К тому, что идёт из телевизора, тяжело применять критическую точку зрения. А ещё десять лет назад основными источниками были как раз телевизор и печатные издания. У нас всегда дома лежала газета. Мы жили в Тверской области, и это был «Новоторжский вестник». И новости в девять вечера мы всегда смотрели. А сейчас удобно выбирать только тот спектр новостей, который важен. Мир изменился, сейчас так много информации, что если её пытаться всю охватить, то голова треснет.

Президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко:

– Много лет назад у меня была такая практика: я очень любила читать и всегда выписывала региональную газету (я из Калининграда). До сих пор помню, она называется «Страна Калининград». И я каждый раз ждала с нетерпением эту газету. Половину я, конечно, не понимала, потому что была ребёнком, но всю информацию впитывала очень жадно. Потом появились компьютеры, интернет, сайт mail.ru… И до сих пор, когда захожу на почту, всегда что-то да просматриваю. Раньше активно читала РИА Новости, но сейчас меньше, потому что там всплывает много странной, побочной рекламы.

В этом году стала больше смотреть телеграм-каналы. Но телеграм-канал телеграм-каналу рознь. Поэтому иногда заходишь, смотришь, удивляешься. Я вот консультируюсь с мужем, он у меня больше новостей просматривает. В соцсети «ВКонтакте» также, когда листаешь ленту, новости всплывают.

В нашей семье всегда телевизор смотрели редко, если смотрели, то это был Первый канал, какие-то новости, но для меня в детстве это всегда был какой-то ужас и печаль, поэтому телевизор я старалась не смотреть.