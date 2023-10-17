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Общество

IV Псковский медиафорум будет посвящен работе СМИ в условиях многополярного мира

IV Псковский международный медиафорум пройдёт 18 октября. Он будет посвящён работе СМИ в условиях многополярного мира, сообщили ПАИ организаторы.

В пленарном заседании «Международная журналистика – территория без границ» планируют принять участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Также запланирована работа семи секций: «Диалог СМИ приграничных территорий. Защита русского языка и традиционных ценностей»; «Мастер-класс по работе с рисками и фейками»; круглый стол руководителей информационных блоков правительств СЗФО по вопросам взаимодействия и развития межрегионального сотрудничества; «Продвижение сообществ «ВКонтакте» и контент-стратегия»; «Как СМИ выигрывать у IT-компаний в борьбе за рекламные бюджеты»; круглый стол руководителей региональных телеканалов: о партнерском сотрудничестве в области телевизионного вещания (обмен развлекательным и информационным контентом), особенности развития региональных телеканалов.

В заключение состоится встреча Михаила Ведерникова с главными редакторами районных изданий.

Проходить медиафорум будет в аудиториях Псковского государственного университета.

Напомним, что первый и второй Псковские медиафорумы проходили в 2018 и 2019 годах, третиий состоялся в прошлом году. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса

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