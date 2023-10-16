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Общество

Черепаху поймали рыбаки в реке Шелони

Черепаху поймали рыбаки в устье реки Шелони. Об этом сообщил рыболов-любитель, постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный.

  • Такую «тортиллу» выловили в устье реки Шелони. На севере Псковской области и юге Ленинградской черепахи не живут. Вероятно, этот экземпляр – завозной
    Фото: предоставил Николай Бесклёвный
  • Такую «тортиллу» выловили в устье реки Шелони. На севере Псковской области и юге Ленинградской черепахи не живут. Вероятно, этот экземпляр – завозной
    Фото: предоставил Николай Бесклёвный
  • Такую «тортиллу» выловили в устье реки Шелони. На севере Псковской области и юге Ленинградской черепахи не живут. Вероятно, этот экземпляр – завозной
    Фото: предоставил Николай Бесклёвный

«Товарищ-рыболов из Луги Ленинградской области прислал фото, на котором запечатлена и вовсе невидаль для наших краёв – черепаха, да ещё какая-то необычная, очень разноцветная. Её поймали в сентябре этого года в рыболовные сети в устье реки Шелони. Так далеко на север черепахи вроде бы ещё не забирались. Хотя, как предполагают ихтиологи, на юге Ленинградской области и на севере Псковской черепахи пока ещё постоянной прописки не имеют, а встречающиеся экземпляры – завозные. Изменение климата, потепление – налицо», – отметил Николай Бесклёвный.

Также он рассказал о нашествии атлантических бакланов на псковские водоёмы. В окрестностях Тёплого озера, на севере Псковского и на юге Чудского озёр поселились огромные колонии бакланов, заметил рыболов-любитель.

Подробнее об осенней рыбалке на щучьем озеро, нашествии бакланов и черепахах в псковских водоёмах читайте в материале Николая Бесклёвного здесь.

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