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Спорт

Муниципальные спортучреждения в Пскове планируют объединить в единую структуру

В Пскове планируется создать организацию, которая будет заниматься управлением и технической поддержкой всех спортивных объектов города. Объединение произойдёт вокруг «Машиностроителя». Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Муниципальные спортучреждения в Пскове объединяют в единую структуру. Фото здесь и далее: ПАИ

По словам Александра Гаврилова, структура муниципального бюджетного учреждения «Машиностроитель» переросла своё название, поэтому в следующем году планируется расширить его до управления спортсооружениями.

«Идея сделать на базе стадиона «Машиностроитель» структуру, которая управляла бы всеми спортивными сооружениями в городе, не нова. Но, к сожалению, если мы вспомним ту старую базу, которая была у стадиона, то не солидно каким-то серьёзным словом называть это управление. Опыт других городов России говорит о том, что создание структуры, которая управляла бы всеми спортивными сооружениями, положительный. Все вопросы с содержанием и обслуживанием здания должны ложиться не на спортшколу, а на эту структуру», – заметил спикер.

Все вопросы с содержанием и обслуживанием здания должны ложиться не на спортшколу, а на эту структуру – Александр Гаврилов

«Мы начали добавлять к стадиону «Машиностроитель» другие объекты: стадионы «Локомотив» и «Электрон», спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга», два скейт-парка, умную площадку и фиджитал-центр. Мы начинаем собирать спортивные объекты под одним руководством с одной задачей – содержание и обеспечение функционирования. Этот процесс не за горами. Мы прорабатываем вопрос, чтобы менять функционал и название. На сегодняшний день структура МБУ «Машиностроитель» переросла своё название. Рабочее название – это управление спортсооружениями», – отметил спикер.

Также Александр Гаврилов подчеркнул, что для нововведений нужен серьёзный подход. «Нужно оформить не только то, что есть сейчас, но и сработать на перспективу. Мы должны это серьёзно проработать и предложить своё решение руководству города. Думаю, что мы проработаем это за следующий год. В 2025 году будем предлагать свои решения», – добавил он.

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