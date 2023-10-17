Около тысячи человек в день посещают стадион «Машиностроитель» в Пскове

11:39, 17 октября 2023, ПАИ

Около тысячи человек в день посещают стадион «Машиностроитель» в Пскове. Об этом заявила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Очень много детей занимается футболом. Также у нас есть секции по фехтованию. С появлением нового зала дети стали активнее туда записываться, показывают хороший результат, проводятся соревнования. Также у нас есть небольшая асфальтированная дорога, на которой дети занимаются велоспортом и катаются на лыжероллерах. В большой трибуне у нас есть легкоатлетический манеж – единственный в регионе, в котором зимой проводятся всевозможные соревнования. На втором этаже у нас хороший тренажёрный зал. Его посещают все спортсмены на бесплатной основе и все жители города, которые хотят недорого позаниматься спортом. Также у нас есть секции по тхэквондо и дзюдо», – объяснила директор стадиона.

Также Ольга Черкасова отметила, что и днём, и вечером стадион не пустует. «Мы сейчас плотно работаем с союзом пенсионеров, которые занимаются в легкоатлетическом манеже и занимаются общей физической подготовкой. Залы заполнены и днём, и вечером. До тысячи человек в день сейчас посещают стадион», – подчеркнула она.

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