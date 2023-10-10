Кровлю ПсковГУ восстанавливают после сильного ветра
Рабочие с использованием спецтехники восстанавливают кровлю главного корпуса ПсковГУ, пострадавшую от сильного ветра в минувшие выходные. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, в минувшие выходные ураганным ветром сорвало часть кровельного покрытия с крыши здания вуза. Штормовой ветер бушевал не только на территории Пскова, где из-за непогоды упало 55 деревьев и повреждены 22 автомобиля, но и в нескольких муниципалитетах региона.
По данным метеослужб, циклон с сильным ветром вернётся в Псковскую область 11 октября.
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