Кровлю ПсковГУ восстанавливают после сильного ветра

12:48, 10 октября 2023, ПАИ

Рабочие с использованием спецтехники восстанавливают кровлю главного корпуса ПсковГУ, пострадавшую от сильного ветра в минувшие выходные. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, в минувшие выходные ураганным ветром сорвало часть кровельного покрытия с крыши здания вуза. Штормовой ветер бушевал не только на территории Пскова, где из-за непогоды упало 55 деревьев и повреждены 22 автомобиля, но и в нескольких муниципалитетах региона.

По данным метеослужб, циклон с сильным ветром вернётся в Псковскую область 11 октября.