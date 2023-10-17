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Спорт

Псковичи стали чемпионами области по бегу на шоссе

Подведены итоги 45-го чемпионата Псковской области по бегу на шоссе Порхов – Красуха, посвящённого памяти жертв фашизма, который прошёл 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Псковичи стали чемпионами Псковской области по бегу на шоссе. Фото: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова

Псковичи заняли первое место в командном зачёте под руководством тренеров-преподавателей Анны Шкробинец, Геннадия Ранцева, Родиона Крылова и Ирины Нестеровой.

Серебряная призёрка первенства России по лёгкой атлетике Елизавета Николаева одержала победу на дистанции пять километров в абсолютном первенстве. Елена Пикалова стала чемпионкой на дистанции десять километров. Людмила Бадретдинова стала обладательницей золотой медали в беге на пять километров. Пскович Никита Тюльков взял серебро на дистанции десять километров и бронзу в абсолютном зачёте. Олеся Семёнова стала третьей в беге на пять километров и в абсолютном первенстве.

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