Псковичи стали чемпионами области по бегу на шоссе

18:14, 17 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги 45-го чемпионата Псковской области по бегу на шоссе Порхов – Красуха, посвящённого памяти жертв фашизма, который прошёл 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Псковичи заняли первое место в командном зачёте под руководством тренеров-преподавателей Анны Шкробинец, Геннадия Ранцева, Родиона Крылова и Ирины Нестеровой.

Серебряная призёрка первенства России по лёгкой атлетике Елизавета Николаева одержала победу на дистанции пять километров в абсолютном первенстве. Елена Пикалова стала чемпионкой на дистанции десять километров. Людмила Бадретдинова стала обладательницей золотой медали в беге на пять километров. Пскович Никита Тюльков взял серебро на дистанции десять километров и бронзу в абсолютном зачёте. Олеся Семёнова стала третьей в беге на пять километров и в абсолютном первенстве.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».