Кровлю многоквартирного дома отремонтировали в Псковском районе

18:39, 17 октября 2023, ПАИ

Работы по замене кровли многоквартирного дома № 13 завершили в деревне Быстрецово Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе районной администрации.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района









Подрядчик сдал работы позже намеченного срока, но при этом выполнил всё, что было предусмотрено контрактом, говорится в сообщении. Произведён демонтаж старой кровли, смонтирована новая стропильная система, уложен металлопрофиль. Приёмка осуществлена, жильцы результатом довольны, отметили в администрации.

Напомним, что раньше дом № 13 в Быстрецово принадлежал совхозу «Быстрецово», а потом был признан бесхозным и не имел собственника. Для того, чтобы начать ремонт, дом поставили на баланс района, а затем проработали вопрос по ремонту кровли и определили источник финансирования этой работы. Сам ремонт начался в августе.