«Большие гастроли» Архангельского театра кукол стартовали в Пскове

19:01, 17 октября 2023, ПАИ

«Большие гастроли» Архангельского театра кукол стартовали в Пскове сегодня, 17 октября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

«Наши маленькие зрители увидели на сцене Псковского театра кукол сказку «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Добрая история о маленьком, но храбром лесном жителе еноте нашла отклик в сердцах зрителей. Дети переживали вместе с Крошкой Енотом, смеялись и удивлялись. После спектакля ребята наградили артистов громкими аплодисментами и подарили цветы», – написала Ольга Тимофеева.

«Большие гастроли» Архангельского театра кукол, организованные ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ, продлятся до 22 октября, напомнила председатель комитета по культуре.

В рамках направления по поддержке детских и молодёжных театров «Больших гастролей» на сцене Псковского театра кукол пройдут показы спектаклей «Журавлиные перья», «Любовь в почтовом ящике», «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».

Узнать расписание показов и купить билеты можно на сайте.