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Общество

Схема движения автобусов в Пскове изменится в связи с открытием улицы Яна Фабрициуса

Схема движения автобусов № 11, 8, 8а, 2, 6, 19, 107, 205, 207 и 350 изменится с 19 октября в связи с открытием движения по улице Яна Фабрициуса в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: ПАИ

Движение автобусов городских маршрутов № 2 и 6, пригородных маршрутов № 107, 205, 207 и 350 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будет осуществляться по улице Яна Фабрициуса в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрутов № 8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улице Фабрициуса, от вокзала – по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса и Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

При следовании на железнодорожный вокзал движение автобуса маршрута № 11 от остановки «Летний сад» будет осуществляться по Октябрьскому проспекту с поворотом направо на улицу Гражданскую, по улице Гражданской, налево на улицу Яна Фабрициуса и далее на вокзал. От вокзала автобус следует по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса, Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Напомним, что техническое открытие движения по улице Яна Фабрициуса состоялось сегодня, 17 октября.

Фоторепортаж с улицы Яна Фабрициуса можно посмотреть здесь.

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