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Политика

Глушить прибалтийские радиостанции в Псковской области предложил экс-депутат Европарламента

Ставить глушилки, которые будут перебивать латвийское и эстонское радио на территории Псковской области с их «рассказами про русских орков», предложил журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в рамках Псковского международного медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Или ещё лучше – нам надо вещать на территорию Эстонии и Латвии, пусть глушилки ставят они, пусть потратятся ещё и на это. А слушать по пути от КПП «Шумилкино» [автомобильный пункт пропуска «Шумилкино». – ПАИ] до Пскова то, что я слушал 15 лет в Риге, всю эту грязь – по-моему, неправильно», – заявил Андрей Мамыкин. 

Напомним, что 18 октября проходит IV Псковский международный медиафорум. О том, кто участвует в мероприятии, что говорят эксперты о журналистике и СМИ, можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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