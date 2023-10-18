Новое исследование запустили в Псковской областной инфекционной больнице

18:58, 18 октября 2023, ПАИ

Лаборатория Псковской областной инфекционной клинической больницы запустила новое исследование – выявление возбудителя коклюша и паракоклюша методом ПЦР. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Коклюш и паракоклюш – это острые инфекционные заболевания, симптомы которых практически не отличается друг от друга. Инфекции передаются воздушно-капельным путём и имеют схожие симптомы.

Метод ПЦР позволяет выявлять в биологическом материале фрагменты ДНК возбудителя коклюша и паракоклюша. С его помощью можно наиболее точно и быстро диагностировать заболевание и назначить соответствующее лечение. Ранее приходилось отправлять биоматериал (мазок со слизистой носа и ротоглотки) в другие учреждения.