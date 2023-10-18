В следующем году по всему Пскову пройдёт кампания по спиливанию сухих деревьев

16:45, 18 октября 2023, ПАИ

В следующем году по всему Пскову пройдёт кампания по спиливанию сухих деревьев. Об этом сообщил заместитель главы администрации города – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как раз сейчас идёт составление списков таких деревьев. «Могу сказать, что их будут десятки. Вот только на улице Ленина придётся убрать три таких сухих дерева», – отметил Александр Грацкий.

По его словам, Пскову не хватает квалифицированного дендролога. «Городу такого специалиста не хватает», – констатировал Александр Грацкий, добавив, что его готовы принять в штат в любой момент.