Псковские школьники впервые отправились в бесплатное путешествие по региону по туристическому соцсертификату

17:18, 18 октября 2023, ПАИ

Школьники 5-9 классов из Псковской области отправились в путешествие по региону в рамках программы социальных сертификатов в сфере туризма. Реализацию проекта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с врио председателя регионального комитета по туризму Мариной Егоровой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель комитета отметила, что эта программа для региона новая, а ее внедрение связано с развитием школьного туризма как одного из самых перспективных и динамичных направлений.

«В этом году принято решение расширить категории школьников, которым доступны сертификаты. Сейчас ими могут воспользоваться учащиеся всех образовательных учреждений, а не только дети из многодетных и малообеспеченных семей. Принято уже почти 450 заявлений от родителей школьников из разных муниципалитетов области. Туроператор берет на себя все организационные вопросы поездки. Первые отзывы ребят – самые положительные», – отметила Марина Егорова.

Она также добавила, что благодаря увеличению стоимости одной поездки до семи тысяч рублей за счет региональной надбавки в программе смогут участвовать дети из самых отдаленных районов области.

«Это здорово, что ребята из каждого района могут полноценно путешествовать по Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что всего в Псковской области выделено 500 сертификатов. Заявление на получение сертификата может подать родитель или иной законный представитель ребенка по ссылке.