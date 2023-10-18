Почему в Пскове закрасили граффити с цитатами Довлатова, объяснил замглавы администрации города

17:31, 18 октября 2023, ПАИ

Почему в Пскове закрасили граффити с цитатами писателя Сергея Довлатова, объяснил в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) заместитель главы администрации города – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий.

По его словам, граффити пришлось закрасить из-за «скабрезной надписи» поверх рисунка.

В УГХ готовы согласовать нанесение высокохудожественных граффити, обратиться можно в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, уточнил Александр Грацкий.