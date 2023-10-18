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Общество

Депутат ГД предложил назначить уполномоченного по правам животных

Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, приводит РИА Новости слова первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева от партии «Справедливая Россия – За правду».

«Моё личное предложение, которое зреет у нас во фракции, – сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при Министерстве сельского хозяйства, так и при Министерстве природных ресурсов», – сказал Гусев на круглом столе «Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии».

Лидер фракции «Новых людей» Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности цирков с участием животных.

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