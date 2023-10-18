Депутат ГД предложил назначить уполномоченного по правам животных

20:02, 18 октября 2023, ПАИ

Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, приводит РИА Новости слова первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева от партии «Справедливая Россия – За правду».

«Моё личное предложение, которое зреет у нас во фракции, – сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при Министерстве сельского хозяйства, так и при Министерстве природных ресурсов», – сказал Гусев на круглом столе «Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии».

Лидер фракции «Новых людей» Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности цирков с участием животных.