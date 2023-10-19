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Общество

Михаил Ведерников – о строительстве нового здания больницы в Пыталово: Делаем всё, чтобы войти в график

На встрече с главными редакторами районных газет в рамках IV Международного медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос о перспективах строительства нового здания больницы в Пыталово, сообщает корреспондент ПАИ. 

Фото: корреспондент ПАИ

«Хочу напомнить, что сроки у нас до 2024 года, то есть проект трёхлетний. Действительно были сложности с проектированием и перепроектированием, потом с прохождением экспертизы. Объект непростой, сложный. Там есть отставание по графику. Пока он у нас в красно-жёлтой зоне. Мы делаем всё, чтобы войти в график и сдать в установленные сроки. На контроле. Еженедельно заслушиваем доклады, коллеги выезжают на места. Если будете подсказывать, видя какие-то риски, будем благодарны», – сказал глава региона.

Напомним, IV медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, прошел в Пскове 18 октября. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Ранее также сообщалось, что Михаил Ведерников наградил благодарственными письмами от правительства Псковской области журналистов издательского дома «Медиацентр 60».

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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