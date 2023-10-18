Хор «Soprano Турецкого» отметит 15-летний юбилей в Пскове

22:22, 18 октября 2023, ПАИ

Арт-группа Soprano представит новую концертную программу в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива в Пскове 19 октября в БКЗ филармонии, сообщила ПАИ PR-менеджер музыкального холдинга Михаила Турецкого.

Зрителей ждут старые и новые хиты «Soprano Турецкого», премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и позитивная энергия, подчеркнули организаторы. Они также отметили, что со сцены прозвучат композиции разных жанров: от знаменитой классики до мировых хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза.

«Мы хотим этот юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему умному и тёплому слушателю, нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя всё больше и больше!» – сказала солистка Soprano Ивета Рогова.

Концерт начнётся в 19:00. Подробности можно узнать на сайте.

Отметим, что Soprano – коллектив, основанный народным артистом РФ Михаилом Турецким 15 лет назад и объединяющий восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.

Напомним, что в 2022 году исполнительницы «Soprano Турецкого» побывали в гостях у медиацентра ПАИ.

Они также выступали в Пскове на Дне города 23 июля. Фоторепортаж с концерта можно посмотреть по ссылке.