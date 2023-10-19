Подозрения на онкологию выявили у 11 островичей

10:06, 19 октября 2023, ПАИ

День открытых дверей в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров прошёл впервые в Островской межрайонной больнице. Приём вели высококвалифицированные врачи Псковского областного клинического онкологического диспансера: главный врач онкодиспансера врач-онколог Александр Юров, онколог-маммолог Сергей Калиновский. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Вместе с врачами вели приёмы и проводили исследования врачи островской больницы. Для островичей проводились УЗИ молочных желёз, маммография, биопсия, цитология.

Всего отделение профилактики в этот день посетили 68 человек. Из них 39 были на приёме у онколого-дерматолога и 29 у онколога-маммолога. Всего было проведено порядка 40 исследований.

По их результатам у 11 человек выявили подозрения на онкозаболевание. У них взяли биопсийнный материал для подтверждения новообразований, также все 11 пациентов получили направление в областной онкологический диспансер для более глубокого обследования и при необходимости лечения.

«День открытых дверей направлен на профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения, и данная акция продемонстрировала свою эффективность, получила положительную реакцию у пациентов. Мы постараемся проводить подобные мероприятия совместно с коллегами чаще», – подчеркнул главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

В комитете отметили, что день открытых дверей проходил в отделении профилактики, где пациенты смогли пройти дополнительно диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, а также сделать прививку против гриппа.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».