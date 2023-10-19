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ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против московского «Торпедо-2» в рамках 14-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся 22 октября в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо». Фото: Елена Костюкович

Соперники соседствуют в турнирной таблице. Так, великолучане после 13 проведённых игр имеют три победы, три ничьих и семь поражений, что даёт им 12 очков и 15-ю строчку в турнирной таблице. «Торпедо-2» имеет на одну победу меньше, но на ничью больше, поэтому занимает 16-е место в таблице с десятью набранными очками.

Напомним, что в прошедшей игре великолучане уступили московской «Родине-М» со счётом 0:1.

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