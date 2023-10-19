Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках – сбит подросток

Стали известны подробности ДТП на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Подросток пострадал в ДТП в Великих Луках. Фото:Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Так, 18 октября в 20:45 у дома № 13 на улице Гоголя автомобиль Nissan под управлением 26-летнего мужчины наехал на 16-летнего пешехода.

Отмечается, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Подростку потребовалась медицинская помощь. Водитель во время происшествия был трезв.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Дорожный рабочий почувствовал себя плохо и умер в больнице в Великих Луках
19 октября 2023

Убийство восьмилетней давности раскрыто в Псковской области
19 октября 2023

Стали известны подробности ДТП в Великих Луках – сбит подросток
18 октября 2023

Два автомобиля столкнулись в Пскове
18 октября 2023

Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках
18 октября 2023

Кочегар умер на рабочем месте в себежском образовательном учреждении
18 октября 2023

Два рыбака пропали в Псковском районе
18 октября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...