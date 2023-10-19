Стали известны подробности ДТП в Великих Луках – сбит подросток

10:34, 19 октября 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, 18 октября в 20:45 у дома № 13 на улице Гоголя автомобиль Nissan под управлением 26-летнего мужчины наехал на 16-летнего пешехода.

Отмечается, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Подростку потребовалась медицинская помощь. Водитель во время происшествия был трезв.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.