Стали известны подробности ДТП в Великих Луках – сбит подросток
Стали известны подробности ДТП на улице Гоголя в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Так, 18 октября в 20:45 у дома № 13 на улице Гоголя автомобиль Nissan под управлением 26-летнего мужчины наехал на 16-летнего пешехода.
Отмечается, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Подростку потребовалась медицинская помощь. Водитель во время происшествия был трезв.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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