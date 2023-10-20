Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей
Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей сегодня, 20 октября, сообщили ПАИ в ведомстве.
8 декабря 1992 года указом президента России было создано казначейство, с 1993 года начинают создаваться территориальные органы Федерального казначейства. Управление Федерального казначейства по Псковской области было образовано 20 октября 1993 года.
«Изначально казначеи осуществляли предварительный и текущий контроль, санкционирование операций со средствами федерального бюджета. Затем постепенно на обслуживание переходили клиенты областного и местного бюджетов, бюджетные и автономные учреждения, государственные внебюджетные фонды», – отметили в управлении Федерального казначейства по региону.
С 2017 на обслуживание в казначейство пришли юридические лица – участники казначейского сопровождения – нового способа исполнения бюджета, благодаря которому обеспечено целевое использование средств федерального бюджета, так как лицевые счета поставщиков открыты в казначействе и открыта возможность проследить все операции по контрактам.
С 2023 года клиентами становятся общественные движения как получатели субсидии из федерального бюджета.
Всего в управлении обслуживается 1 155 клиентов, каждому из которых открываются и ведутся лицевые счета, их в управлении открыто 3 126.
«Впереди ещё много важных задач, например, это и цифровая трансформация казначейских сервисов, и внедрение цифрового рубля», – отметили в управлении.
Интервью руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрия Губина читайте здесь
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