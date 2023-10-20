Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей

Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей сегодня, 20 октября, сообщили ПАИ в ведомстве.

8 декабря 1992 года указом президента России было создано казначейство, с 1993 года начинают создаваться территориальные органы Федерального казначейства. Управление Федерального казначейства по Псковской области было образовано 20 октября 1993 года.

Руководство управления Федерального казначейства по Псковской области

«Изначально казначеи осуществляли предварительный и текущий контроль, санкционирование операций со средствами федерального бюджета. Затем постепенно на обслуживание переходили клиенты областного и местного бюджетов, бюджетные и автономные учреждения,  государственные внебюджетные фонды», – отметили в управлении Федерального казначейства по региону.

С 2017 на обслуживание в казначейство пришли юридические лица – участники казначейского сопровождения – нового способа исполнения бюджета, благодаря которому обеспечено целевое использование средств федерального бюджета, так как лицевые счета поставщиков открыты в казначействе и открыта возможность проследить все операции по контрактам.

С 2023 года клиентами становятся общественные движения как получатели субсидии из федерального бюджета.

Всего в управлении обслуживается 1 155 клиентов, каждому из которых открываются и ведутся лицевые счета, их в управлении открыто 3 126.

«Впереди ещё много важных задач, например, это и цифровая трансформация казначейских сервисов, и внедрение цифрового рубля», – отметили в управлении.

Интервью руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрия Губина читайте здесь 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Парк-отель открылся в Псковском районе благодаря нацпроекту
20 октября 2023

Проблему с электричеством в Порхове решат в ближайшее время
20 октября 2023

Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей
20 октября 2023

Александр Голышев: Туризм с каждым годом становится всё более востребованным направлением развития области
20 октября 2023

Уполномоченный по правам человека в Псковской области провёл ряд встреч в Петербурге
20 октября 2023

По нацпроекту обновят более 27 км региональной трассы Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса
20 октября 2023

Фильм «Императрицы» с участием Юлии Пересильд и её дочери выйдет в прокат 26 октября
19 октября 2023

Псковичи стали победителями отборочного фестиваля Super Break China в Китае

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...