Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей

09:41, 20 октября 2023, ПАИ

Управление Федерального казначейства по Псковской области отмечает 30-летний юбилей сегодня, 20 октября, сообщили ПАИ в ведомстве.

8 декабря 1992 года указом президента России было создано казначейство, с 1993 года начинают создаваться территориальные органы Федерального казначейства. Управление Федерального казначейства по Псковской области было образовано 20 октября 1993 года.

«Изначально казначеи осуществляли предварительный и текущий контроль, санкционирование операций со средствами федерального бюджета. Затем постепенно на обслуживание переходили клиенты областного и местного бюджетов, бюджетные и автономные учреждения, государственные внебюджетные фонды», – отметили в управлении Федерального казначейства по региону.

С 2017 на обслуживание в казначейство пришли юридические лица – участники казначейского сопровождения – нового способа исполнения бюджета, благодаря которому обеспечено целевое использование средств федерального бюджета, так как лицевые счета поставщиков открыты в казначействе и открыта возможность проследить все операции по контрактам.

С 2023 года клиентами становятся общественные движения как получатели субсидии из федерального бюджета.

Всего в управлении обслуживается 1 155 клиентов, каждому из которых открываются и ведутся лицевые счета, их в управлении открыто 3 126.

«Впереди ещё много важных задач, например, это и цифровая трансформация казначейских сервисов, и внедрение цифрового рубля», – отметили в управлении.

Интервью руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрия Губина читайте здесь