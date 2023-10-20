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Происшествия

Женщина провела около часа в яме в центре Печор

Женщина провалилась в яму в центре Печор и провела там около часа. Об этом пишут «АиФ-Псков».

Женщина провела около часа в яме в центре Печор. Фото: «АиФ-Псков»

Масштабную замену коммуникаций проводят в центре Печор, на многих улицах выкопали траншеи для укладки новых сетей. Кроме того, в городе отсутствует освещение. В совокупности из-за этого в одну из траншей провалилась пожилая женщина.

В середине октября жительница Великого Новгорода приехала в Печоры помочь внучке. Возвращаясь домой после службы в храме, женщина свернула не туда на перекрёстке улиц Псковской и Новой и упала в траншею глубиной выше человеческого роста.

Женщина кричала и звала на помощь, но прохожих не было. Рядом располагался дом, но его жильцы не слышали крики о помощи из-за закрытых окон. У женщины был с собой телефон, но позвонить по нему она никому не могла, так как он был разряжен. В связи с этим она попыталась привлечь внимание водителей проезжавших мимо автомобилей, однако они её не заметили, так как поднятые вверх руки женщины не были видны из траншеи.

Спасли женщину проезжавшая мимо велосипедистка и проходивший мимо мужчина.

«Мужчина начал женщину вытаскивать, но яма глубокая и он смог только до локтя её поднять вверх. Я помогла, мы её уже вдвоём вытащили, мужчина сразу же ушёл, а я осталась», – рассказала велосипедистка.

Ещё до истории с падением женщины в траншею жители города жаловались на отсутствие уличного освещения. Как заявил начальник Печорского участка производственного объединения «Северные сети» Александр Сазонов, сейчас в городе работают две трети уличных фонарей. Оставшиеся подключат после замены испорченного оборудования – на следующей неделе.

В полном объёме освещение в городе включат, как только завершатся масштабные работы по замене сетей.

«В целях безопасности отключен сигнальный кабель. Как только работы будут завершены, свет вернётся на улицы Печор», – заверил Александр Сазонов.

Подробнее о произошедшем с женщиной можно прочитать здесь.

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