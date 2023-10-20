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Общество

Память жителей сожжённых деревень почтили в Плюсском районе

Митинг в честь Дня памяти сожжённых деревень прошёл в Плюсском районе сегодня, 20 октября. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Память жителей сожжённых деревень почтили в Плюсском районе. Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

В мероприятии приняли участие заместитель главы Плюсского района по социальным вопросам Юлия Богданова, председатель районного Совета ветеранов Галина Панина, председатель районного совета депутатов Оксана Лазарева, а также ученики и учителя районных школ.

Митинг стартовал в деревне Малые Льзи, где немецко-фашистские захватчики сожгли 36 мирных жителей в годы войны. Далее митинг прошёл в деревне Замошье, где в годы войны жертвами стали 107 заживо сожжённых местных жителей, среди которых 40 детей и 36 женщин, в живых остались только 13 человек.

На каждом из мемориалов состоялось возложение цветов и прошла минута молчания.

«Великая Отечественная война оставила много мест скорби на нашей земле и тяжёлое наследие – память о страшных трагедиях, зверских преступлениях фашизма. Сегодня, в День памяти сожжённых деревень, мы вспоминаем тех, кто погиб в те страшные годы. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечества», – отметила Юлия Богданова.

Далее в Заплюсской школе провели памятное мероприятие, посвящённое датам Великой Отечественной войны.

Напомним, всего в Псковской области в годы Великой Отечественной войны были стёрты с лица земли четыре тысячи деревень, из которых 41 – в Плюсском районе.

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