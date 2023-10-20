Детскую площадку устанавливают в центре Струг Красных

16:48, 20 октября 2023, ПАИ

Новую детскую площадку устанавливают в центре посёлка Струги Красные. Об этом пишет районная газета «Струги».

Установка площадки стала возможной благодаря территориальному общественному самоуправлению (ТОС) «Победа», которое в этом году приняло участие в конкурсе и стало одним из победителей. Всего в нём участвовали около 400 проектов ТОС со всего региона.

Напомним, что около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет. Кроме того, грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году.