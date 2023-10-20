Учёные назвали народы мира с самой высокой непереносимостью грибов

18:13, 20 октября 2023, ПАИ

Учёные назвали народы мира с самой высокой непереносимостью трегалозы («грибной сахар»), пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование медико-генетического центра Genotek.

По их данным, чаще всего трегалозу не переносят корейцы (58 %), монголы (50 %), казахи (36 %) и якуты (28 %). Также зачастую мутация встречается у башкир (17 %), ашкеназских евреев, чеченцев и карачаевцев (по 14 %). Реже непереносимость испытывают белорусы (4,6 %), русские (3,8 %), украинцы (3,5 %), армяне (3 %) и горские евреи (2,5 %).

Отметим, что трегалоза, или «грибной сахар» – природный углевод, который содержится в грибах, лишайниках, водорослях, некоторых растениях и дрожжах. Также его часто используют как сахарозаменитель и загуститель в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что благодаря затянувшемуся бабьему лету активный грибной сезон в Псковской области продолжается и в октябре. Псковичи делились фотографиями успехов тихой охоты в соцсетях.

Добавим, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу растений и грибов, занесённых в Красную книгу, грозит уголовная ответственность.