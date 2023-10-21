Митрополит Тихон проводит первый молебен в Симферополе

15:41, 21 октября 2023, ПАИ

Глава Крымской митрополии, митрополит Тихон Шевкунов впервые в новой должности проводит молебен в Симферополе, в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает РИА Новости.

Это благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его высокопреосвященству сослужат викарные архиереи – епископ Ялтинский Нестор и епископ Бахчисарайский Каллиник, благочинные церковных округов, духовенство Симферопольской и Крымской епархии.

Митрополит Тихон на минувшей неделе был назначен главой Крымской митрополии, с 2018 года он возгавлял Псковскую митрополию.

