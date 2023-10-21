Митрополит Тихон проводит первый молебен в Симферополе
Глава Крымской митрополии, митрополит Тихон Шевкунов впервые в новой должности проводит молебен в Симферополе, в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает РИА Новости.
Это благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его высокопреосвященству сослужат викарные архиереи – епископ Ялтинский Нестор и епископ Бахчисарайский Каллиник, благочинные церковных округов, духовенство Симферопольской и Крымской епархии.
Митрополит Тихон на минувшей неделе был назначен главой Крымской митрополии, с 2018 года он возгавлял Псковскую митрополию.
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