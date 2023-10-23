Блиндажные свечи для бойцов СВО изготовили в Пустошке

10:33, 23 октября 2023, ПАИ

Блиндажные свечи изготавливают пустошкинские школьники для военнослужащих специальной военной операции. Об этом пишет газета Пустошкинского района «Вперёд».

Блиндажные свечи своими руками изготовили представители «Движения первых», «Орлята» 4 «А» и 4 «Б» классов, члены ученического совета Пустошкинского центра образования.

Акция направлена на помощь военнослужащим в зоне СВО для обеспечения их средством получения тепла и согревания пищи. Для этого участники своими руками из подручных средств изготовили более 50 свечей.

Ранее сообщалось, что из Пустошкинского района в зону СВО доставили очередную партию гуманитарного груза для бойцов 1009-го полка.