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Бойтесь незнакомцев – псковский эксперт об угрозах детской кибербезопасности

В большинстве случаев дети становятся жертвами кибермошенничества из-за незнакомых людей и нет разницы в том, какой это вид мошенничества. Об этом рассказал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура в беседе с корреспондентом ПАИ.

В большинстве случаев дети становятся жертвами кибермошенничества из-за незнакомых людей и нет разницы в том, какой это вид мошенничества. Фото: ПАИ.

«Если говорить о социальных сетях, то безусловно самое главное и первое правило, как и, в принципе, у детей на улице, – не общаться с незнакомыми людьми. Нужно проверять все аккаунты, которые к тебе добавляются в друзья. Если ко всему прочему ты уже довольно взрослый ребенок, старшие классы например, то нужно проверить общих друзей и так далее. Если у человека нет общих друзей или в целом никто не подписан, какая-нибудь фотография сторонняя, то, конечно, надо эту переписку блокировать», – объяснил он.

Давид Мошура отметил, что стандартное правило кибербезопасности – это не переходить по незнакомым ссылкам. Он объяснил, что можно перейти по ссылке - и ничего не произойдёт, просто может мигнуть экран устройства и ссылка закроется, но при этом уже начнётся считывание данных паролей и всего остального.

«К кибербезопасности также относится банковская система. Сейчас многие банки дают детские карты и родителям, чтобы не давать деньги наличными средствами, удобно перевести их ребенку на карту. И, конечно, тут нужно следить за тем, чтобы не давать данные своей карты каким-либо незнакомым людям. Все сводится к незнакомым людям», – подчеркнул Давид Мошура.

Однако он уточнил, что и со знакомыми нужно быть осторожными, так как друзья бывают разные и в принципе окружающие люди все разные.

«Это такая история, так скажем, интимного характера, когда ты раздаешь такие вещи. Это чисто твоё личное, и об этом лучше никому не знать, за исключением родителей», – заключил эксперт.

Напомним, ранее Давид Мошура рассказал про то, какие уловки используют мошенники для кражи аккаунтов в многопользовательской игре.

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