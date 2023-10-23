Короткая рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

15:22, 23 октября 2023, ПАИ

Короткая рабочая неделя ждёт жителей России в ноябре в связи с Днём народного единства. Об этом пишут РИА Новости.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в 2023 году приходится на субботу, из-за этого понедельник, 6 ноября, будет выходным днём, а предпраздничный день в пятницу, 3 ноября, сократят на час.

Отметим, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад. А сотрудникам, которые получают сдельную оплату, выплачивают дополнительное вознаграждение.