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Спортсмены из 12 городов поучаствуют в Кубке Псковской области по зимнему плаванию

Спортсмены из 12 городов России и Белоруссии примут участие в открытом Кубке Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов», который пройдёт в Пскове на городском пляже 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Спортсмены из 12 городов поучаствуют в Кубке Псковской области по зимнему плаванию. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Всего в турнире примут участие 20 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кингисеппа, Всеволожска, Петрозаводска, Кирова, Павловского Посада, Гатчины, Брянска, Нижнего Новгорода и Полоцка.

Напомним, что всех участников наградят медалью и электронным дипломом с личным временем.

Соревнования начнутся в 11:10 – 25 метров вольным стилем проплывут мужчины от 18 до 30 лет. Завершится мероприятие заплывом организаторов соревнований в 13:22.  

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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