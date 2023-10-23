Спортсмены из 12 городов поучаствуют в Кубке Псковской области по зимнему плаванию

15:40, 23 октября 2023, ПАИ

Спортсмены из 12 городов России и Белоруссии примут участие в открытом Кубке Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов», который пройдёт в Пскове на городском пляже 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Всего в турнире примут участие 20 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Кингисеппа, Всеволожска, Петрозаводска, Кирова, Павловского Посада, Гатчины, Брянска, Нижнего Новгорода и Полоцка.

Напомним, что всех участников наградят медалью и электронным дипломом с личным временем.

Соревнования начнутся в 11:10 – 25 метров вольным стилем проплывут мужчины от 18 до 30 лет. Завершится мероприятие заплывом организаторов соревнований в 13:22.

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