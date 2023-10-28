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Общество

На сэкономленные средства в Псковской области отремонтируют ещё одну школу – Ермаков

Программа «Модернизация школьных систем образования» в Псковской области реализуется успешно, подавляющее большинство ремонтов школ, начатых в её рамках, завершено досрочно. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

До конца года в регионе будут окончательно отремонтированы 11 школ – Андрей Ермаков. Фото: ПАИ

В 2022 году по этой программе ремонтировалось 33 школы, в этом году в программу попали десять школ. «Грандиозный, объёмный проект, который нужно реализовать в краткие сроки, не превышает полгода, а желательно умещается в летнеканикулярный период. В настоящий момент уже в девяти школах полностью ремонт закончен, по сути в десяти, во всех. В Себеже готовность 99 процентов», – сказал он.

После смены подрядчика на объекте новый укладывается в график и работы завершит до конца месяца: сейчас с его стороны производится уборка территории школы и готовится исполнительная документация. По словам Андрея Ермакова, проект реализуется вполне успешно в Псковской области. В этом году очевидно проведена работа над ошибками: и со стороны заказчиков, со стороны муниципалитетов, со стороны комитетов, относительно всех тех нюансов», – подчеркнул Андрей Ермаков.

На сэкономленные при разыгрывании конкурсов средства по согласованию с Минпросвещения России было принято решение до конца года отремонтировать ещё одну – Добручинскую школу в Гдовском районе.

«Можно констатировать, что проект в этом году успешно реализован, даже до конца календарного года. Хотя по соглашениям в Минпросвещения предусмотрен ремонт до конца года. Мы сделали всё, чтобы образовательный процесс шёл без неудобств и коррекции», – сказал Андрей Ермаков.

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