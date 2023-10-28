В Москве завершилась подготовка к выставке «Россия»

10:05, 27 октября 2023, ПАИ

В Москве завершилась подготовка к выставке «Россия», которая пройдёт с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы — всё лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах», — написал Сергей Собянин.



В проведении выставки-форума задействовано 67 объектов ВДНХ общей площад 265 тыс. кв. м.

«Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными — всего установлено 30 новых остановочных павильонов», — рассказал мэр Москвы.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.