Ряд проектов по увековечиванию памяти современных Героев России реализуют в Псковской области

10:59, 27 октября 2023, ПАИ

Несколько проектов по увековечиванию памяти военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, будет реализовано в регионе по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, в честь военнослужащих запустят сайт «Книга памяти». Он уже разработан, ведётся его тематическое наполнение. Занимаются этим специалисты псковских библиотек, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на рабочей группе под председательством вице-губернатора Александра Серавина.

«Уже внесены 175 биографических справок. Мы работаем с областным архивом, военным комиссариатом региона, чтобы дать подлинную информацию», – отметила она.

Также областной комитет по культуре готов начать съёмку короткометражных документальных фильмов о современных героях Отечества. В дальнейшем их будут использовать в образовательных и просветительских целях, например, на внеурочных занятиях «Разговоры о важном».

«Приступить к съёмкам мы можем уже в ноябре. Некоторые фильмы могут быть созданы в начале следующего года», – рассказала Ольга Тимофеева.

Кроме того, в школах области в будущем планируется создать модульные музеи единого формата, рассказывающие о специальной военной операции и её участниках.

Ранее сообщалось, что в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, в Пскове создадут Парк Героев.