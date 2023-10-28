Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ряд проектов по увековечиванию памяти современных Героев России реализуют в Псковской области

Несколько проектов по увековечиванию памяти военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, будет реализовано в регионе по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ряд масштабных проектов по увековечиванию памяти современных Героев России реализуют в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Так, в честь военнослужащих запустят сайт «Книга памяти». Он уже разработан, ведётся его тематическое наполнение. Занимаются этим специалисты псковских библиотек, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на рабочей группе под председательством вице-губернатора Александра Серавина.

«Уже внесены 175 биографических справок. Мы работаем с областным архивом, военным комиссариатом региона, чтобы дать подлинную информацию», – отметила она.

Также областной комитет по культуре готов начать съёмку короткометражных документальных фильмов о современных героях Отечества. В дальнейшем их будут использовать в образовательных и просветительских целях, например, на внеурочных занятиях «Разговоры о важном».

«Приступить к съёмкам мы можем уже в ноябре. Некоторые фильмы могут быть созданы в начале следующего года», – рассказала Ольга Тимофеева.

Кроме того, в школах области в будущем планируется создать модульные музеи единого формата, рассказывающие о специальной военной операции и её участниках.

Ранее сообщалось, что в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, в Пскове создадут Парк Героев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 октября 2023

Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 октября 2023

120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
27 октября 2023

Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий
27 октября 2023

Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ 
27 октября 2023

Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента
27 октября 2023

Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения
27 октября 2023

Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками
27 октября 2023

Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...