В Пскове полицейские приняли участие в субботнике

11:55, 27 октября 2023, ПАИ

Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняли участие в субботнике в рамках ежегодного месячника по уборке города, стартовавшего 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские убрали территорию воинского захоронения в Крестах, на котором захоронено 56 воинов. Они очистили захоронение от сухих деревьев, листьев и мусора.

Напомним, что ранее профсоюзные активисты вышли на субботник. Они очистили от мусора большую территорию набережной и собрали несколько десятков мешков с мусором.