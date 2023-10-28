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Школе в Гдовском районе присвоили имя партизана Лёни Богданова

Яммской средней школе присвоили почётное имя партизана Лёни Богданова. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Яммской школе присвоили имя партизана Лёни Богданова. Фото здесь и далее: районная газета «Гдовская заря»

На торжественном построении перед учащимися и педагогами школы выступили командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга, заместитель главы Гдовского района Галина Иванова, председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова, глава Полновской волости Виталий Кулаков, начальник управления образования Гдовского района Юлия Хомякова.

Школьники и все присутствующие внимательно слушали директора школы Александра Сосницкого, который рассказывал ранее неизвестные факты из жизни героя. Много важного раскрыли в этот день активный член поискового движения, педагог этой школы Константин Тарасов и командир поискового движения Андрей Нудьга.

Согласно данным, Леонид Богданов родился в Гдове. Окончив школу с отличием, поступил в Ленинградский институт имени Жданова, но вынужден был прервать обучение в связи с началом войны.

Известно, что уже в сентябре 1941 года Леонид Богданов распространял подпольную газету «Колхозная трибуна». В октябре 1942 года на его партизанский отряд вышли немцы. Отстреливаясь и прикрывая своих боевых товарищей, раненый Леонид Богданов оставил последнюю пулю для себя. Вскоре его тело было найдено недалеко от впадения реки Дощенки в реку Желчу. Похоронен он был на месте гибели. После войны 20-летнего партизана перезахоронили на братском кладбище посёлка Ямм. В советское время пионерская дружина школы носила имя Леонида Богданова.

Ранее другой школе в Гдовском районе было присвоено имя героя Великой Отечественной войны Ивана Баранова.

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