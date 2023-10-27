Фильм о местных спортсменах снимают в Псковской области

14:15, 27 октября 2023, ПАИ

Команда АНО «Спортивная хроника» начала съёмки документального фильма из цикла «Непридуманные истории» в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель АНО «Спортивная хроника» Анна Серова.

В фильме будут фигурировать три сюжета о стрельбе из лука, смешанных единоборствах и хоккее. Съёмочная группа посетит Псков и Великие Луки.

Старт проекта был дан в Ленинградской области несколько дней назад.

Напомним, что Псковская область стала вторым из 12 субъектов Российской Федерации, в которых будут сняты фильмы из цикла «Непридуманные истории».

Проект «Непридуманные истории» реализуется благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – рассказать представителям молодого поколения о безграничности человеческих возможностей, привлечь их к спорту, научить ценить и уважать работу тренеров, заботу и поддержку родных и близких.

Команда АНО «Спортивная хроника» продолжит работу над созданием фильмов в других регионах Российской Федерации. Следующие съёмки пройдут уже зимой.

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