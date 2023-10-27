Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Фильм о местных спортсменах снимают в Псковской области

Команда АНО «Спортивная хроника» начала съёмки документального фильма из цикла «Непридуманные истории» в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель АНО «Спортивная хроника» Анна Серова.

Фильм о местных спортсменах снимают в Псковской области. Фото здесь и далее предоставила Анна Серова

В фильме будут фигурировать три сюжета о стрельбе из лука, смешанных единоборствах и хоккее. Съёмочная группа посетит Псков и Великие Луки.

В фильме будет фигурировать три сюжета о стрельбе из лука, смешанных единоборствах и хоккее

Старт проекта был дан в Ленинградской области несколько дней назад.

Напомним, что Псковская область стала вторым из 12 субъектов Российской Федерации, в которых будут сняты фильмы из цикла «Непридуманные истории».

Проект «Непридуманные истории» реализуется благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – рассказать представителям молодого поколения о безграничности человеческих возможностей, привлечь их к спорту, научить ценить и уважать работу тренеров, заботу и поддержку родных и близких.

Старт проекта был дан в Ленинградской области несколько дней назад

Команда АНО «Спортивная хроника» продолжит работу над созданием фильмов в других регионах Российской Федерации. Следующие съёмки пройдут уже зимой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 октября 2023

Чемпионат Пскова по быстрым шахматам и блицу среди женщин пройдёт 28 октября
27 октября 2023

Соперником новоржевского бойца Ильи Ильина станет титулованный спортсмен
27 октября 2023

Регистрация на Кубок по мини-футболу идёт в Пскове
27 октября 2023

Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Пскове
27 октября 2023

Фильм о местных спортсменах снимают в Псковской области
27 октября 2023

Великолукский студент стал чемпионом всероссийского турнира по греко-римской борьбе
27 октября 2023

Псковичи участвуют в межрегиональном волейбольном турнире
27 октября 2023

«Луки-Энергия» проведёт гостевой матч с «Тверью»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...