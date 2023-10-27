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Политика

Депутаты Псковской гордумы работают над бюджетом 2024 года

Уже полным ходом идёт работа над бюджетом Пскова 2024 года. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявила председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, комментируя итоги сессии, прошедшей сегодня, 27 октября.

Депутаты Псковской гордумы работают над бюджетом 2024 года. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«Была создана рабочая группа, на профильном комитете мы заслушивали исполнение бюджета по округам, по депутатским запросам, – рассказала она, отметив, что в январе начнёт работать уже новая депутатская группа, где рассмотрят предложения по городским округам.

«Все проблемные вопросы будут включены в программу работы администрации Пскова», – подчеркнула депутат.

Напомним, все поступившие средства, 90,3 млн рублей, распределяют по муниципальным программам.

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