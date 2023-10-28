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Общество

«Михайловское» будет участвовать в «Музейной бродилке»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет участвовать в пилотном этапе проекта «Музейная бродилка», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения со ссылкой на информацию от Туристского информационного центра Псковской области.

«Михайловское» будет участвовать в «Музейной бродилке». Фото: Комитет по туризму Псковской области

Всего на сегодняшний день эксперты от разработчиков проекта – «Национальной ассоциации информационно-туристских организаций», работающей совместно с региональными ТИЦ – выбрали 70 учреждений из 120, заявивших о своём желании стать участниками «Бродилки».

Проект рассчитан прежде всего на детскую и молодёжную составляющую туристического потока, работе с которой в «Михайловском» уделают особое внимание. Он предполагает установку брендированных афиш с QR-кодами, отсканировав которые юные туристы смогут познакомиться с музеем, узнать о самых интересных его объектах и локациях. Дети и подростки также смогут сфотографироваться с маскотом, ведущим свой канал о путешествиях по музеям Северо-Запада, и даже оставить собственные отзывы о том или ином музее с рекомендациями для последующих его посетителей.

Добавим, что наряду с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» участником «Музейной бродилки» от Псковской области стал ещё и Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Любенске Плюсского района.

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