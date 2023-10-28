Парк Героев важен для всех поколений псковичей – Наталья Мельникова

18:34, 27 октября 2023, ПАИ

Парк Героев в Пскове позволит увековечить подвиги военнослужащих, которые сражаются за Отечество в зоне СВО, заявила депутат Псковской городской Думы Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ, комментируя инициативу главы региона Михаила Ведерникова по созданию парка.

«Такие проекты обязательно должны быть реализованы, поскольку каждый должен знать о подвиге наших ребят, участвующих в СВО. Я считаю, что новый парк станет отличным украшением нашего города, в котором каждый сможет почтить память псковских военнослужащих. Это важно для всех, в том числе и будущих, поколений псковичей», – сказала Наталья Мельникова.

Депутат уверена, что инициатива будет поддержана жителями города, в том числе и молодёжью.

«Военнослужащие в зоне СВО заслуживают того, чтобы о них знали и помнили люди. Это герои, которые рядом с нами, среди нас. Они каждый день рискуют жизнью, сражаясь за Отечество, и парк сможет стать достойной благодарностью за самоотверженный героизм воинов», – заключила Наталья Мельникова.

Напомним, что в Пскове создадут парк Героев. Данное решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.