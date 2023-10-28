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Общество

В Дедовичах монтируют выставочное оборудование филиала Музея обороны и блокады Ленинграда

Филиал санкт-петербургского Музея обороны и блокады Ленинграда готовится к открытию в Дедовичах. В настоящее время проходят монтажные работы по установке выставочного оборудования, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Чтобы подготовить одноэтажное здание в центре Дедовичей к открытию филиала музея, был проведен масштабный капитальный ремонт. В помещениях заменили кровлю, окна и полы, обновили фасад, заменили коммуникации, провели перепланировку и отделку помещений. Строители также благоустроили территорию, прилегающую к филиалу музея.

В ближайшее время фасад здания украсит тематический мурал.

В экспозиции будут представлены личные вещи жителей Дедовичского района. В течение всего года они приносили в филиал предметы быта, книги, семейные реликвии, связанные с временем оккупации Ленинграда и партизанским движением, организованном в муниципалитете. За наполнение филиала отвечает санкт-петербургский Музей обороны и блокады Ленинграда.

«Этот проект поистине уникальный, поскольку впервые региональный музей открывает филиал в другом субъекте РФ, –отметила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. – Музей обороны и блокады Ленинграда – это не только коллекция уникальных экспонатов. Здесь каждый посетитель сможет узнать о героической обороне Ленинграда, о трудностях и стойкости жителей, о главных событиях блокадного времени. Это место, где можно увидеть, услышать и почувствовать историческую правду о тех событиях».

Открытие музея запланировано на начало 2024 года и будет приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Реализация межрегионального проекта, направленного на сохранение и популяризацию исторического наследия нашей страны, стала возможной благодаря взаимодействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К началу блокады в городе находилось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставался постоянно обстреливаемый маршрут через Ладожское озеро.

По этой Дороге жизни 29 марта 1942 года в Ленинград прибыл партизанский обоз в составе 223 подвод с продовольствием, собранных в деревнях Дедовичского района Псковщины. Псковский партизанский край сыграл значительную роль в поддержке боевых действий Северо-Западного фронта, а центром его был Дедовичский район.

В память о героизме жителей указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2018 году Дедовичскому району – первому в Псковской области присвоено почетное звание «Край партизанской славы».

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