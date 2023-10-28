Губернатор предложил проработать меры поддержки нужных для Псковской области специалистов

17:45, 27 октября 2023, ПАИ

Проработать дополнительно меры поддержки граждан с нужными для региона специальностями, которые планируют переехать в Псковскую область, предложил губернатор Михаил Ведерников на совещании с председателем комитета по труду и занятости Алёной Труновой. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Есть соотечественники с важными для региона специальностями: врачи, педагоги и так далее. Давайте обсудим и, может, увеличим немного на следующий год средства на приобретение служебного жилья. И если приезжает врач, мы сразу же ему предоставляем квартиру, и он сразу же идёт в медучреждение. Если есть необходимость, мы предусмотрим в бюджете какие-то подъёмные. Важно, чтобы были инструменты, которые будут эффективными. Если нужны будут на это дополнительные средства, мы выделим, потому что это направление очень важно стратегически», – сказал глава региона.

«Я под руководством Веры Васильевны [Емельяновой, заместителя губернатора. – ПАИ] проработаю этот вопрос и изучу опыт других регионов», – ответила Алёна Трунова.

Ранее сообщалось, что с начала года в Псковскую область переехало почти 200 соотечественников из Латвии.