Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками

21:46, 27 октября 2023, ПАИ

Режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и территориальных подразделений РЭГ изменится в связи с предстоящими праздниками, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции.

С 4 по 6 ноября введены неприёмные дни. С 7 ноября приём граждан будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним, короткая рабочая неделя ждёт жителей России в ноябре в связи с Днём народного единства.

В Госавтоинспекции напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.