В Великих Луках нетрезвый мужчина нанёс ножевые ранения своей сестре

18:16, 28 октября 2023, ПАИ

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с родной сестрой и нанёс ей не менее двух ножевых ранений в брюшную полость и район спины. ЧП произошло на улице Вагонной в Великих Луках сегодня, 28 октября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждение.

Сообщается, что мужчина в скором времени будет доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и Росгвардии.