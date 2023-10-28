Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

23:52, 28 октября 2023, ПАИ

Накануне 21-й недели по Пятидесятнице митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Богослужение состоялось сегодня, 28 октября, сообщили в Псковской епархии.

«Его высокопреосвященству сослужил иеромонах Иларион (Карандеев), исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, с братией обители в священном сане. Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Виктории Зарудней», – отметили в Псковской епархии.

Напомним, епископ Псковский и Порховский Арсений, назначенный правящим архиереем Псковской митрополии, возведён патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита Псковского и Порховского во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя 18 октября.