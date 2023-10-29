Герои современной России: о поездках в Донбасс, помощи 840 людям и потребности делать добро – в интервью с псковским волонтёром

20:06, 29 октября 2023, ПАИ

Знакомьтесь, эта совсем молодая девушка – Милана Илларионова. Ей всего 19. Так с ходу и не скажешь, что за её плечами уже две поездки с гуманитарными миссиями в неспокойный Донбасс. Рассказывать об этом она не любит, говорит: «Интервью – это не моё». Поэтому её ответы коротки и лаконичны, как сообщения военных, не привыкших тратить время на трескотню. Вот так же уверенно и чётко она спасала тяжелораненых ребят, которые прибывали в приёмное отделение военного госпиталя в Луганской области, и фактически брала на себя ответственность за их жизни.

Об этой странице своей жизни Милана говорит неохотно, постоянно повторяя: «Есть люди, которые сделали гораздо больше, чем я, вот они – герои». Но посудите сами, разве попадёт в аллею Волонтёров, открытую в Приморском парке Мариуполя, случайный человек? Конечно нет. Вот и Милана только в ходе своей первой поездки успела помочь 840 пациентам, а некоторым даже спасла жизнь! Так что совсем не удивительно, что юная псковичка в числе 18 волонтёров-героев со всей России попала в эту отважную команду.

Глядя на таких юных ребят, чётко выполняющих свою миссию, душа улыбается. Ведь что бы ни говорили, а среди нашей молодёжи всё-таки растут такие яркие люди-маяки, как Милана Илларионова, которые готовы дарить свои силы, заботу и любовь, не требуя ничего взамен. О своём пути в волонтёрство, миссиях и планах на будущее она скромно рассказала ПАИ в рамках проекта «Герои современной России».

Волонтёры разные важны

– Почему ты выбрала медицину?

– Я вообще изначально училась в агротехническом колледже на отделении «энергоснабжение». Но потом поняла, что это не моё, и ушла в Псковский медицинский колледж. Мне нравится медицина.

– Каким образом ты пришла в волонтёрство? Волонтёр – кто он в твоём понимании?

– В волонтёрство пришла в 2018 году, но активно начала заниматься этой деятельностью с 2019 года. Знаковым мероприятием для меня стало участие в Дне знаний с ПсковГУ. В целом у волонтёрства много направлений: есть спортивное и зооволонтёрство, есть волонтёры в зонах ЧС и волонтёры-медики, а также волонтёры-спасатели и волонтёры-медиа...

Считаю, что все виды волонтёрства нужны и важны. Бесполезно сравнивать волонтёров, которые работают здесь и в зоне ЧС, потому что в любом месте они делают важную работу.

А у нас в последнее время в городе ни одно мероприятие не обходится без работы волонтёров. И не будем забывать, что это люди, которые не получают зарплату. Правда, не каждый к этому готов, и тут их можно понять.

– А в каком направлении ты успела себя попробовать? Расскажи о самых масштабных проектах и миссиях, где ты почувствовала, что реально нужна и приносишь помощь.

– Я уже много где побывала, но больше всего мне нравятся направления «Волонтёры в зонах ЧС» и «Волонтёры-медики». Правда, в числе волонтёров-медиков Пскова не состою.

Особенно запомнилась гуманитарная миссия в Донбасс. Ещё мне нравится ежегодное мероприятие – Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Это тоже очень важное и, на мой взгляд, нужное для нашего региона событие, которое собирает тысячи людей. Наша задача в рамках этого проекта – координировать зрителей, работать на бэкстейджах, оказывать помощь на сцене и за сценой, организовывать питание.

Сейчас уже почти не волонтёрю, а учусь и второй год работаю специалистом по работе с молодёжью в Ресурсном центре добровольчества. Моя задача – организовывать волонтёрское сопровождение мероприятий на территории Пскова и Псковской области. Мы проводим набор и отбор кандидатур, выходим на место и координируем их деятельность, заботимся о том, чтобы у волонтёров была еда, вода и они не перерабатывали. Также взаимодействуем с организаторами.

В месяц у нас может быть от пяти до десяти мероприятий, всё зависит от нагрузки и сезонности. Допустим, летом мероприятий больше, чем зимой. В целом за три года наша организация провела 282 мероприятия.

Потребность делать добро

– И всё-таки в чём интерес волонтёра? Это порыв души или какой-то опыт?

– Кому-то это интересно, кто-то просто хочет получить баллы для поступления, встречаются и корыстные люди, а кто-то стремится развиться в этой сфере. Например, у нас почти все сотрудники ресурсного центра, начиная с Алеси Михайловны Михачёвой [руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва. – ПАИ], бывшие волонтёры. Конечно же, есть и те, кому просто нравится помогать людям, и они из года в год занимаются этим делом. Это, наверное, уже потребность такая – делать добро.

– У вас уже сбиваются команды из ребят из разных учебных заведений, разных возрастов или волонтёры – это преимущественно молодёжь?

– По-разному. Если мероприятия подвижные, то собирается преимущественно молодёжь. А если плести сети, то тут больше люди в возрасте.

– Люди по-прежнему передают вещи первой необходимости, сладкое и рисунки бойцам СВО?

– Конечно, этот вид волонтёрства как работал, так и работает. Эти мероприятия курирует Алеся Михайловна. Правда, сейчас все предпочитают переводить средства на целенаправленные нужды, и только пожилые люди, которым сложно возиться с переводами, по-прежнему приносят передачи к нам в центр.

У нас есть одна бабушка, которая как только получит пенсию, в тот же день спешит к нам с рубашками, носками, чаем... Вот она – героиня, потому что из своей небольшой пенсии всегда изыскивает средства, чтобы помочь ребятам, сражающимся в зоне СВО. И на наш вопрос: «А у вас-то есть что поесть?» – она всегда отвечает: «У меня всё есть, детки.

Мама не догадывалась о моём решении

– Давай теперь коснёмся гуманитарных миссий. С чего всё начиналось? Расскажи поподробнее о своих поездках.

– Первая гуманитарная миссия, в которой я участвовала, называлась «Помощь медицинскому персоналу». За два года в ней приняли участие более пяти тысяч волонтёров со всей страны. После того как вышел указ президента о возможности оказания помощи на территории ЛНР и ДНР, я решила подать заявку на платформе «Добро.ру». Однажды мне позвонили из Москвы и спросили: «Вы готовы ехать?» Я ответила: «Конечно, готова». Так я и попала в военный госпиталь в Луганской области.

– Как отреагировали на это твои близкие? Трудно даже представить, что им пришлось пережить. У тебя мама, наверное, стойкий человек, раз она тебя такой решительной воспитала.

– Да, наверное, она знает, что за человек её дочь. Хотя изначально она даже не догадывалась о моём решении поехать в Донбасс. Но поскольку до референдума территория ЛНР, куда я направлялась, была ещё заграницей, то требовалось, чтобы родственники были проинформированы о моей поездке.

И когда маме позвонили и сказали, что её дочь пересекает границу, она, конечно, была не в восторге от моего решения.

Время экстренных решений

– Эта поездка была сопряжена с риском. Как ты адаптировалась и какие функции выполняла? Твоей подготовки было достаточно или опыта набиралась на месте?

– Когда в первый раз поехала, я была ещё студенткой первого курса, а это 10–11-й класс. У нас хорошие преподаватели, но мы учимся плановой медицине, а в госпитале нужны навыки тактической.

Здесь порой нет времени, чтобы прокапать капельницу, – надо принимать экстренные решения. Разумеется, я ещё много чего не знала, но меня научили. Здесь я получила очень хороший медицинский опыт.

Постепенно ко всему привыкаешь, главное – грамотно делать свою работу, если ты знаешь, как её делать. Я работала в приёмном отделении, принимала пациентов. У нас никто не лежит на постоянной основе. Нашей основной задачей было быстро стабилизировать состояние раненого и отправить в операционную, а если он стабилен, то в другое отделение – хирургию или травматологию в зависимости от травм. В основном поступали с осколочными ранениями. Пулевое у меня было всего одно, и я на всю жизнь его запомнила.

Также в наши обязанности входило отправлять тяжёлых пациентов в эвакуацию в лечебные учреждения на российскую территорию. Тогда между ДНР, ЛНР и Россией ещё были границы, и в экстренных случаях для оказания помощи мы сопровождали раненых до аэродрома.

– Расскажи про бойца, которого спасла. Ты интересовалась его дальнейшей судьбой?

– Он военный, не знаю, кто по званию, у нас числятся только позывные. Он был тяжёлый, поступил с черепно-мозговой травмой, без сознания. Я принимала его, а потом определяла в реанимацию. Сейчас с ним всё хорошо, вернулся на фронт, служит дальше.

Во вторую миссию, которая состоялась в 2023 году, я поехала уже с более расширенной компетенцией. Но на самом деле в этом нет никакого геройства. Мы просто делаем свою работу – и всё.

– Была как-то новость, что врачи извлекали из бойца неразорвавшийся боеприпас.

– Это как раз мои коллеги – врачи из Луганского республиканского госпиталя. Но поверьте, медики, даже выполняющие такие сложные манипуляции, не считают себя героями. Мы все делаем свою работу и заранее знаем, на что идём. Нам говорят: «Ребята, есть определённые риски». А решение каждый принимает сам для себя.

– Чем тактическая медицина отличается от плановой?

– Мы работаем в два раза быстрее. К примеру, норматив наложения жгута при кровотечении – 18 секунд. Это совсем другая история, другая стихия. Даже с учётом того, что к нам привозили пациентов, у которых уже наложены жгуты и оказана какая-никакая помощь, всё равно мы работаем быстрее.

– С тобой ездил кто-то из Пскова?

– Со мной были ребята со всей России. Нас было девять человек. Из Оренбурга, Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы... Мы с ними поддерживаем контакты, общаемся.

Тебе бы на танцы, а ты, Илларионова, в пекло прёшь!

– Кто с тобой делился опытом или поразил умением спасать?

– У нас была прекрасная врач-кардиолог. Вот она в моём сердце навеки! Как она спасала жизни в тех условиях – вообще чудо! Она могла прийти и с ходу выдать диагноз. Потом пациента отправляли на обследование, и она оказывалась права! Несмотря на то что она ещё очень молодая, на мой взгляд, она истинный профессионал. Раньше работала в госпитале, который разбомбили. Естественно, там не осталось аппаратуры, и она научилась: благодаря практике и какому-то чутью видела всё лучше любого рентгена и КТ.

Ещё у нас была очень интересная врач-травматолог. Когда она проходила мимо меня – непременно говорила: «Я в твоём возрасте надевала туфли и шла танцевать. А ты, Илларионова, в пекло прёшь!» Каждый день встречались – и каждый день она это повторяла.

Она в своё время работала на Украине, и у неё уже были устоявшиеся взгляды насчёт всего происходящего. Как и многие окружавшие меня местные жители, она искренне поддерживала присоединение к России.

– Получив такой опыт, в перспективе планируешь остаться в медицине или всё-таки тебя больше привлекает волонтёрство?

– Я пойду дальше в медицину. Просто вопрос когда. Планирую поступать на врача. Учиться мне хочется в Питере в академии, а работать планирую в Пскове. Дома всегда лучше. Ведь у нас такой милый, спокойный и тихий город.

– Ты говоришь, что не любишь давать интервью. Известность тебе мешает или помогает?

– Мне помощь не нужна. Я со своими задачами сама справляюсь.

– После этих испытаний в спокойной обстановке тебе не сонно, тебя не тянет назад?

– Скажут, что помощь не нужна, – не будем ездить, но пока мы там нужны – будем лечить. Да, конечно, если позовут – пойду.

Досье:

Милана Илларионова родилась в Пскове 22 октября 2003 года. Училась в средней общеобразовательной школе имени Героя России А. Ю. Ширяева № 12. Студентка 3-го курса Псковского медицинского колледжа. Специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества. Доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В 2021 году в числе первых в Псковской области получила почётное звание «Заслуженный доброволец Псковской области».

Только факты:

Гуманитарные миссии «Мы вместе с Донбассом» – эта программа создана для поддержки волонтёрской деятельности на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также для оказания системной помощи жителям и социально значимым организациям региона. Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи. Оператором программы является Ассоциация волонтёрских центров.

Участником программы может стать как опытный волонтёр, так и специалисты конкретных сфер деятельности из России: врач, строитель, спасатель, преподаватель и т. д. Каждая гуманитарная миссия уникальна и длится от двух недель и более.

За три года Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области провёл 282 мероприятия. На личном счету Миланы Илларионовой их 89.