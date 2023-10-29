Студенты ПсковГУ провели выходной в приюте для животных

22:41, 29 октября 2023, ПАИ

Псковские студенты провели выходной день в окружении подопечных псковского приюта «Лесопилка», сообщается в группе «Добро.Центр ПсковГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры университета организовали выезд в приют для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове. «За несколько часов студенты перевезли дрова, погуляли с собаками и вдоволь нагладили пушистых друзей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из долгожителей приюта «Лесопилка» после продолжительной болезни скончался.