Студенты ПсковГУ провели выходной в приюте для животных
Псковские студенты провели выходной день в окружении подопечных псковского приюта «Лесопилка», сообщается в группе «Добро.Центр ПсковГУ» в социальной сети «ВКонтакте».
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
-
Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
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Фото: «Добро.Центр ПсковГУ»
Волонтёры университета организовали выезд в приют для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове. «За несколько часов студенты перевезли дрова, погуляли с собаками и вдоволь нагладили пушистых друзей», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из долгожителей приюта «Лесопилка» после продолжительной болезни скончался.
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